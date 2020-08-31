اجريت مساء اليوم الاثنين قرعة مباريات الوري الاسباني "الليجا" لموسم 2020-2021. ويستهل ريال مدريد مشواره في الدفاع عن لقبه بمواجهة خيتافي، بينما يلعب يلعب برشلونة امام التشي الصاعد حديثاً من الدرجة الثانية. وأسفرت القرعة عن استضافة فريق برشلونة لنظيره ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بالجولة السابعة للمسابقة علي ملعب كامب نو يوم 25 أكتوبر المقبل. لنظيره ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بالجولة السابعة للمسابقة علي ملعب كامب نو يوم 25 أكتوبر المقبل. وتلعب مباراة الدوري الثاني بين عملاقي الكرة الاسبانية يوم 11 ابريل المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي موعد مباراتي الكلاسيكو في الموسم المقبل للدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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