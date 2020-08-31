فان دي بيك يخضع للفحص الطبي قبل الإنضمام إلى مانشستر يونايتد

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أولى تدعيماته في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن أنهى الاتفاق بشأن التعاقد مع متوسط ميدان أياكس الهولندي، “دوني فان دي بيك”.

وذكرت “Sky sports” أن اللاعب الدولي الهولندي سيخضع إلى الفحص الطبي في مدينة أمستردام قبل الانضمام إلى معسكر الطواحين استعدادًا لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وبحسب تسريبات الشبكة المرموقة، فإن أياكس أمستردام سيتحصل على 40 مليون يورو جراء الصفقة، إضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرات.

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اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا سيوقع على عقود الانضمام في الأيام القادمة، قبل أن يسافر إلى إنجلترا بعد الانتهاء من مباراتي بولندا وإيطاليا يومي 4 و7 سبتمبر.

وقد يتعرض إلى بعض المعوقات في عملية الانضمام الفعلي إلى معسكر مانشستر يونايتد، نظرًا لإجراءات السلامة المتبعة من قبل الحكومة البريطانية.

وذكر تقرير سكاي بأنه في حالة توقيع العقود بعد خوض اللاعب لمبارياته مع المنتخب الهولندي، فإنه سيضطر للعزل 14 يومًا بمجرد هبوطه في مطار مدينة مانشستر.

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