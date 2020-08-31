فرانس فوتبول: مانشستر سيتي حسم التعاقد مع كوليبالي

ذكر تقرير من مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية أن إدارة نادي مانشستر سيتي حسمت التعاقد بالفعل مع مدافع نابولي الإيطالي، الدولي السنغالي “خاليدو كوليبالي”.

ووفق ما نشرته المجلة الرائدة فإن مانشستر سيتي أنهى الاتفاق مع رئيس نابولي، أوريلو دي لورينتيس، بعد سلسلة من المباحثات طيلة الأسابيع الأخيرة.

ولم يمانع دي لورينتيس رحيل خاليدو كوليبالي عن نابولي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لكنه اشترط الحصول على ما لا يقل عن 100 مليون يورو لإطلاق سراحه.

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فقال عندما سُئل عن وضعية اللاعب: “من الأحرى أن تسأل هذا السؤال لمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، فهم الذين سيدفعون الأموال للتعاقد معه”.

وذاع صيت كوليبالي (29 عامًا) في المواسم المنصرمة كأحد أفضل المدافعين في العالم، لما امتلكه من خصائص بدنية وفنية كبيرة.

وسيكون نجم نابولي التدعيم الثاني لمانشستر سيتي في الخط الخلفي بعد أن تعاقد مع موهوب بورنموث، ناثان آكي، الذي يستطع شغل أكثر من مركز في الدفاع.

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