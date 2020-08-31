ريال سوسيداد يعلن إصابة دافيد سيلفا بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني بصفة رسمية إصابة لاعبه المنضم حديثًا، دافيد سيلفا، بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ونشر النادي الباسكي بيانًا قال من خلاله: “تم التأكد من إصابة دافيد سيلفا بفيروس كورونا في الاختبار الذي أجري ببوليكلينيكا جيبوزكوا”.

وأتم البيان: “لا يعاني اللاعب من أعراض خطيرة، وتم عزله في الحجر الصحي”.

سيلفا (34 عامًا) كان قد انضم إلى ريال سوسيداد في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة مجانية قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وأسدل دافيد سيلفا الستار على 10 سنوات من النجاح مع النادي السماوي، ليفضل العودة إلى إسبانيا، إذ أبرم عقدًا لموسمين مع سوسيداد.

وقال في مؤتمر تقديمه: “أود المنافسة والفوز بالألقاب مع ريال سوسيداد، إنه فريق يلعب كرة قدم قوية. أود أن أضيف إليهم وأمضي سنوات رائعة هنا”.

وكان دافيد سيلفا أحد الركائز الأساسية في الحقبة الذهبية للمنتخب الإسباني التي فازت ببطولتي أوروبا عامي 2008 و2012، وكأس العالم 2010.

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