أخبار الاهلي: فايلر يؤجل حسم قراره بشأن التعاقد مع جناح المنتخب الأوليمبي

قام بعض الوكلاء، بالتواصل مع إدارة التعاقدات بالنادي الاهلي، خلال الفترة الماضية، من أجل عرض بعض اللاعبين عليهم، للتعاقد معهم رسميًا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن أحد وكلاء اللاعبين، عرض على إدارة التعاقدات، ضم جناح فريق الإسماعيلي ومنتخب مصر الأوليمبي “عبدالرحمن مجدي” لصفوف المارد الأحمر، بعد تألقه هذا الموسم بشكل ملفت للنظر.

وأكد المصدر، أن إدارة الاهلي وعدت الوكيل بالرد عليه لاحقًا، عقب عرض الأمر على المدير الفني للفريق “رينيه فايلر“، لكن القرار مؤجل لحين ختام الموسم الجاري، في ظل ارتباط الفريق بمباريات قوية بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وأوضح، بأن الإسماعيلي رحب بانتقال عبدالرحمن مجدي لأي نادٍ داخل مصر أو خارجها، في حالة الحصول على مقابل مالي جيد.

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ولعب عبدالرحمن مجدي مع الإسماعيلي 6 مباريات في البطولة العربية ونجح في تسجيل هدف واحد، بينما شارك مع الدراويش في 19 مباراة خلال مسابقة الدوري المصري وسجل 3 أهداف، ولعب مباراة واحدة في كأس مصر ولم يُسجل.

ومع المنتخب الأوليمبي شارك في 5 مباريات خلال بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام والتي أقيمت في القاهرة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وسجل هدفين.

وبلغت القيمة السوقية للاعب 500 ألف يورو، بحسب موقع ترانسيفر ماركت، لكن إدارة النادي الإسماعيلي تطالب بالحصول على مبلغ أكبر، للموافقة على رحيله، حيث سبق وتلقى عرضا من الجزيرة الإماراتي، علاوة على عرض آخر للانضمام لنادي أياكس أمستردام الهولندي “فريق الرديف”.

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