السوباط.. نقطة تحول تاريخية تنتظر الهلال السوداني محليًا وأفريقيًا

تنتظر جماهير نادي الهلال السوداني ثورة إيجابية في صفوف الفريق، بعدما أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم تعيين الملياردير “هشام السوباط” رئيسًا للنادي خلفًا لأشرف الكاردينال.

ويُمثل تعيين السوباط انفراجة كبيرة في أزمات الهلال السوداني، الذي ظل يعاني ماديًا خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد رفض رئيس الفريق السابق “أشرف الكاردينال”، الاستمرار في تسيير أمور الفريق بعد نهاية فترة مجلسه وعدم إمكانية إجراء الجمعية العمومية الانتخابية بسبب أزمة فيروس كورونا.

ووقع الاختيار على “هشام السوباط” من بين مجموعة من الأسماء المرشحة لشغل منصب رئيس الهلال السوداني، من قبل مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم.

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وضمت اللجنة التنفيذية “الطاهر يونس” نائبًا للرئيس، كما سيشغل “أحمد عمر” منصب الأمين العام، بالإضافة إلى منح العضوية إلى كل من “الطيب العباسي، الفاضل التوم، رامي كمال، نزار عوض مالك، وعبد الله العاقب”.

من هو هشام السوباط؟

هشام أحمد محمد السوباط، هو رجل أعمال سوداني، ويعد من بين أكبر أثرياء السودان، إضافة إلى كونه الممول الأول لحكومة السودان في صفقات المواد البترولية خلال السنوات الأخيرة.

وكانت السلطات السودانية اعتقلت السوباط قبل عامين بعد رصدها حركة مريبة في حساباته البنكية، بتحاويل مالية تجاوزت 20 تريليون جنيه سوداني، إلا أنها أطلقت سراحه بعد ذلك.

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