نيمار يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان 

أكد النجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا استمراره في الموسم المقبل مع ناديه باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، وطموحه في التتويج معه بدوري أبطال أوروبا.



وقال نيمار في تصريحات أدلى بها لمجلة النادي الباريسي الرسمية، إنه يرغب في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ"، وأن يصبح أسطورة في العملاق الباريسي.



وأوضح نيمار: "أنا مستمر مع باريس سان جيرمان في الموسم المقبل، ولدي أمل في أن نصل إلى نهائي دوري الأبطال الموسم المقبل والفوز به".



وتابع: "تروق لي فكرة فعل كل شيء كي أضع اسمي في سجل تاريخ هذا النادي".



والتقطت عدسات الكاميرات صورا لـ نيمار، نجم نادي برشلونة الإسباني السابق وهو يجهش بالبكاء عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني (0-1)، في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "تشامبيونزليج"، والذي أقيم في العاصمة البرتغالية لشبونة قبل أسبوع تقريبا.



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واقترن اسم نيمار، الذي انضم إلى صفوف الفريق الباريسي، في يونيو من العام 2017، في صفقة خيالية أثارت حينها الكثير من الجدل في الوسط الرياضي العالمي بعد أن بلغ قوامها 222 مليون يورو، بالعودة إلى العملاق الكتالوني قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



لكن نيمار، 28 عاما، قد وضح حدا لتلك المزاعم التي تشير إلى أنه يرحل عن باريس سان جيرمان بعد خسارة لقب دوري الأبطال.



كما ذكرت تقارير صحفية فرنسية، في وقت سابق، أيضا أن نجم منتخب السامبا يحاول مساعدة الأرجنتيني الداهية ليونيل ميسي أيقونة نادي برشلونة وزميله السابق في "البارسا" على القدوم إلى "حديقة الأمراء"، في ظل سعي البرغوث للرحيل عن أسوار "كامب نو" خلال فترة سوق الانتقالات الحالية.



المصدر: وكالات