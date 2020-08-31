جدول بأهم مباريات الدوري الإسباني الذي ينطلق في 13 سبتمبر 

أعلنت اليوم الإثنين رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن جدول مباريات الدوري الإسباني لموسم 2020 – 2021. وستكون مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المتوج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2019 – 2020، في كامب نو في الجولة السابعة التي ستجرى 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 فيما ستكون مباراة الإياب على ملعب السانتياغو بيرنابيو في الجولة 30 والتي ستقام يوم 11 أبريل/نيسان 2021. وسينطلق موسم الليغا الجديد يوم 13 أيلول/ سبتمبر.

وفيما يلي أهم مواجهات موسم 2020 – 2021:

الجولة الأولى: 13 أيلول/ سبتمبر أتلتيكو مدريد – إشبيلية برشلونة – التشي ريال مدريد- خيتافي

الجولة الثانية: 20 أيلول /سبتمبر أتلتيك بلباو – برشلونة ريال سوسييداد – ريال مدريد

الجولة الثالثة: 27 أيلول/سبتمبر برشلونة – فياريال ريال بيتيس – ريال مدريد

الجولة الرابعة: 30 أيلول/ سبتمبر سيلتا فيغو – برشلونة ريال مدريد – بلد الوليد

الجولة الخامسة: 4 تشرين الأول/أكتوبر أتلتيكو مدريد – فياريال برشلونة – إشبيلية ليفانتي – ريال مدريد

الجولة السادسة: 18 تشرين الأول/ أكتوبر خيتافي – برشلونة ريال مدريد – قادش فياريال – فالنسيا

الجولة السابعة: 25 تشرين الأول/ أكتوبر برشلونة – ريال مدريد أتلتيكو مدريد – ريال بيتيس

الجولة الثامنة: 1 تشرين الثاني/ نوفمبر ديبورتيفو ألافيس – برشلونة أتليتك بلباو – إشبيلية ريال مدريد – هويسكا

الجولة التاسعة: 8 تشرين الثاني/ نوفمبر برشلونة – ريال بيتيس فالنسيا – ريال مدريد

الجولة 10: 22 تشرين الثاني/ نوفمبر أتلتك بلباو – ريال بيتيس أتلتيكو مدريد – برشلونة فياريال – ريال مدريد

Advertisements الجولة 11: 29 تشرين الثاني/ نوفمبر برشلونة – أوساسونا ريال مدريد – ديبورتيفو ألافيس فالنسيا – أتلتيكو مدريد

الجولة 12: 6 كانون الأول/ ديسمبر قادش – برشلونة إشبيلية – ريال مدريد أتلتيكو مدريد – بلد الوليد

الجولة 13: 13 كانون الأول/ ديسمبر برشلونة – ليفانتي ريال بيتيس – فياريال فالنسيا – أتلتيك بلباو ريال مدريد – أتلتيكو مدريد

الجولة 14: 20 كانون الأول/ ديسمبر برشلونة – فالنسيا إيبار – ريال مدريد

الجولة 15: 23 كانون الأول/ ديسمبر ريال مدريد – غرناطة ريال سوسييداد – أتلتيكو مدريد فالنسيا – إشبيلية بلد الوليد – برشلونة

الجولة 16: 30 كانون الأول/ ديسمبر برشلونة – إيبار إلتشي – ريال مدريد إشبيلية – فياريال

الجولة 17 : 3 كانون الثاني/ يناير 2021 ريال بيتيس – إشبيلية هويسكا – برشلونة ريال مدريد – سيلتا فيغو

الجولة 18: 10 كانون الثاني/ يناير 2021 أتلتيكو مدريد – أتليتك بلباو غرناطة – برشلونة أوساسونا – ريال مدريد إشبيلية – ريال سوسييداد

الجولة 19 والأخيرة في مرحلة الذهاب: 20 كانون الثاني/ يناير 2021 برشلونة – ريال سوسييداد ريال مدريد – أتليتك بلباو المصدر: بي إن سبورت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول بأهم مباريات الدوري الإسباني الذي ينطلق في 13 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.