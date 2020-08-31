رياضة | بعد مرور عام على قيادة الأهلي.. كشف حساب فايلر مع القلعة الحمراء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد مرور عام على قيادة الأهلي.. كشف حساب فايلر مع القلعة الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تولى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهمة تدريب الفريق الأحمر منذ عام بالتمام والكمال وذلك خلفا للأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي.
ولعب الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر 36 مباراة في مختلف المباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في لقاءين في مختلف البطولات.
سجل الأهلي خلال 36 مباراة تحت قيادة رينيه فايلر 78 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.
وجاءت مواجهات الأهلي تحت قيادة فايلر على النحو التالي:
- في بطولة الدوري لعب الأهلي تحت قيادة فايلر 23 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة. سجل لاعبو الأهلي 56 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.
- في دوري أبطال إفريقيا خاض الفريق 10 مباريات، حقق 6 انتصارات و٣ تعادلات وخسارة وحيدة، سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.
- مباراة وحيدة في كأس مصر حقق فيها الفوز، سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا.