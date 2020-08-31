رياضة | تمهيدًا لرحيله.. نابولي يقترب من التعاقد مع بديل كوليبالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تمهيدًا لرحيله.. نابولي يقترب من التعاقد مع بديل كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت إدارة نادي نابولي الإيطالي من الإتفاق مع سوكراتيس مدافع نادي أرسنال الإنجليزي من أجل تدعيم خط الدفاع خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويستهدف نادي الجنوب الإيطالي في التعاقد مع مدافع جديد، لخلافة المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، الذي اقترب من الإنتقال إلى نادي مانش مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

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وحصد النادي الإنجليزي على موافقة نابولي من أجل أتمام التعاقد مع كوليبالي مقابل 85 مليون يورو، لتدعيم صفوف الدفاع بالإضافة إلى أكي القادم من صفوف بورنموث.

ووفقاً لشبكة " RaiSport " فإن نادي نابولي قد توصل إلى إتفاق مع أرسنال بشأن التعاقد مع سوكراتيس مقابل 4.5 مليون يورو.

يذكر أن المدافع اليوناني صاحب الـ32 عام قد أنتقل إلى المدفعجية في صيف عام 2018، قادما من بروسيا دورتموند الألماني، في صفقة إنتقال حر، وشارك خلال الموسم المنصرم في 19 لقاء سجل خلالها هدفين.