رياضة | محمد فضل: "أنا محسوب على أبو ريدة ولكنه لا يتدخل في عملي"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد فضل: "أنا محسوب على أبو ريدة ولكنه لا يتدخل في عملي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد فضل نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن قوة العلاقة بينه وبين هاني أبو ريدة مشيرا بأنه صاحب فضل عليه.

وقال فضل في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم إف إم: "أنا محسوب على أبو ريدة لإشادتي الدائمة به وإعترافي بأنه صاحب فضل كبير عليا".

وأردف: "هو بالفعل له فضل كبير ومازال له فضل على شخصي، وهو من أقوى من يدير الكرة في العالم".

وكشف :"منذ تواجدي في الجبلاية لم يتدخل ابو ريدة نهائيا في اي قرار لنا، هذا لم يحدث نهائيا".