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رياضة | عضو اتحاد الكرة: عودة الدوري قرار حكومي.. وكان دورنا تنفيذ القرار

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو اتحاد الكرة: عودة الدوري قرار حكومي.. وكان دورنا تنفيذ القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن عودة ، كان قرارًا حكوميًا وكان دور اللجنة الخماسية هو التنفيذ.

وقال فضل في تصريحاته تليفزيونية: " الدوري سوف ينتهي بنهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر على أقصى تقدير، عودة الدوري قرار حكومي وكان دورنا تنفيذ القرار وان نكون جاهزين له".

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وأضاف : "مينفعش الدولة تقولنا نلعب ونكون احنا مش جاهزين"

وعن تقنية الـ VAR قال :" أحب اشكر جمال الغندور، بذل جهد كبير لظهور الفار، ويحسب للجنة تنفيذ تقنية الفيديو مؤخرا".

وتابع :" استطعنا بيع حقوق تقنية الفيديو برقم جيد لشركة برزنتيشن، العقد الذي تم توقعيه عقد جيد للغاية والجنايني ينفذه بشكل جيد".

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