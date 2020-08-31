رياضة | عضو اتحاد الكرة: عودة الدوري قرار حكومي.. وكان دورنا تنفيذ القرار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عضو اتحاد الكرة: عودة الدوري قرار حكومي.. وكان دورنا تنفيذ القرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن عودة الدوري المصري، كان قرارًا حكوميًا وكان دور اللجنة الخماسية هو التنفيذ.

وقال فضل في تصريحاته تليفزيونية: " الدوري سوف ينتهي بنهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر على أقصى تقدير، عودة الدوري قرار حكومي وكان دورنا تنفيذ القرار وان نكون جاهزين له".

Advertisements

وأضاف : "مينفعش الدولة تقولنا نلعب ونكون احنا مش جاهزين"

وعن تقنية الـ VAR قال :" أحب اشكر جمال الغندور، بذل جهد كبير لظهور الفار، ويحسب للجنة تنفيذ تقنية الفيديو مؤخرا".

وتابع :" استطعنا بيع حقوق تقنية الفيديو برقم جيد لشركة برزنتيشن، العقد الذي تم توقعيه عقد جيد للغاية والجنايني ينفذه بشكل جيد".