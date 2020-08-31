رياضة | الكشف عن سر احتفال الونش بهدف في شباك إنبي مع عبد الغني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن سر احتفال الونش بهدف في شباك إنبي مع عبد الغني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل هدف الأبيض الوحيد في مباراة إنبي التي أقيمت أمس الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقد حرص الونش على التوجه إلى زميله محمد عبد الغني للاحتفال معه بهدف المباراة الوحيد.

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وأكد مصدر مقرب من الونش بأن عبدالغني تحدث معه قبل إنطلاق المباراة وأخبره بتسجيل هدف، بالإضافة إلى ظهوره بشكل طيب خلال اللقاء.

وأضاف المصدر ذاته بأن الونش حرص على التوجه لعبد الغني بسبب تأكيد الاخير على إحرازه لهدف اللقاء.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.