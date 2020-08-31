رياضة | تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على أولى مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم الإثنين، قرعة بطولة الدوري الإسباني لموسم 2020 / 2021، في قاعة لويس أراجونيس في مبنى الاتحاد الإسباني في لاس روزاس والموجود في العاصمة مدريد، حيث ينطلق الموسم الجديد من البطولة يوم 13 سبتمبر ويستمر حتي 23 مايو 2021.

ويستضيف فريق ريال مدريد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الإسباني، نظيره فريق خيتافي في الجولة الأولي من البطولة على ستاد "سانتياجو برنابيو"، بينما يستضيف برشلونة فريق إلتشي.

ويصطدم فريق أتليتكو مدريد بنظيره إشبيلية في مواجهة قوية بالجولة الأولي من الدوري الإسباني.

وستكون مباراة الكلاسيكو الإسباني في الدور الأول بين ريال مدريد وبرشلونة بالجولة السابعة يوم 25 أكتوبر المقبل على ستاد "كامب نو" معقل البرسا، بينما ستقام مباراة الدور الثاني يوم 11 أبريل على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وإليكم مواجهات الجولة الأولي بالدوري الإسباني كاملة:

- ريال بيتيس × ديبورتيفو ألافيس

Advertisements

- إشبيلية × أتلتيكو مدريد

- برشلونة × إلتشي.

- سيلتا فيجو × إيبار

- أتلتيك بيلباو × غرناطة

- قادش × أوساسونا

- فالنسيا × ليفانتي.