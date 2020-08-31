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رياضة | الإعلان عن جدول ريال مدريد في الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن جدول في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر نادي ريال مدريد مواجهات قوية من العيار الثقيل ببطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد أن أعلنت رابطة الليجا جدول ترتيب البطولة لعام 2020 / 2021.

ومن المقرر أن يبدأ نادي ريال مدريد مباريات الدوري الاسباني من الجولة الثانية بعد أن لعب فى بطولة مؤخرا حتي دور ثمن النهائي.

وجاء‏ جدول ريال مدريد بالدور الأول من الليجا كالتالي:

خيتافي (مؤجلة)

سوسييداد

بيتيس

بلد الوليد

ليفانتي

قادش

ويسكا

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فالنسيا

فياريال

الافيس

إشبيلية

أتلتيكو 

إيبار

غرناطة

إلتشي

سيلتا

أوساسونا

بلباو

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