شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجدد الثقة في «عيد» أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الثقة في أحمد عيد الظهير الأيمن للابيض قبل مواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفريق بأن كارتيرون سعيد بأداء عيد في مباراة أمس، بعد مشاركته من بداية اللقاء بسبب غياب حازم إمام للإصابة بشد في العضلة الأمامية.

واضاف المصدر ذاته بأن كارتيرون، كان حريصاً على دعم وتشجيع اللاعب عقب مباراة أمس، حيث اكد تلمدرب لمعاونيه على استمراره في قيادة الجبهة اليمنى خلال مواجهة بيراميدز.