شكرا لقرائتكم خبر عن سر احتفال «الونش» بهدفه أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل هدف الأبيض الوحيد في مباراة إنبي التي أقيمت أمس الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقد حرص الونش على التوجه إلى زميله محمد عبدالغني للاحتفال معه بهدف المباراة الوحيد.

وأكد مصدر مقرب من الونش بأن عبدالغني تحدث معه قبل إنطلاق المباراة وأخبره بتسجيل هدف، بالإضافة إلى ظهوره بشكل طيب خلال اللقاء.