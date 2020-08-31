شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستقر على بديل طارق حامد أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الدفع بأحمد سيد زيزو في تشكيل الأبيض في مواجهة بيراميدز بمسابقة الدوري. وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفريق بأن كارتيرون استقر على الدفع بزيزو ليسد غياب طارق حامد عن المباراة، وذلك في ظل غياب محمد حسن عن اللقاء بسبب الإصابة. وأضاف المصدر ذاته بأن كان هناك اقتراح بالدفع بمحمد عبدالغني مدافع الفريق في وسط الملعب، ولكن كارتيرون فضل اللعب بزيزو نظراً لسرعته الكبيرة وقوته في الالتحام والضغط. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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