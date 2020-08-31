شكرا لقرائتكم خبر عن «جونياس» على رادار المصرى لخلافة «العشرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل اليونانى تاكيس جونياس، ضمن قائمة المدربين الذين يدرس مجلس إدارة المصرى التعاقد مع أحدهم لخلافة طارق العشرى المدير الفنى للفريق وذلك بعد تراجع النتائج عقب استئناف بطولة الدورى الممتاز حيث خسر الفريق أمام الزمالك ثم تعادل سلبياً أمام مصر، قبل أن يخسر أمام الأهلى فى الجولة الماضية بهدفين نظيفين، ووفقاً لمصدر داخل النادى فإن مجلس الإدارة وضعت جونياس كأحد الحلول لقيادة الفريق فى حال استمرار النتائج السلبية، خاصة أن المدرب اليونانى لديه خبرة فى العمل بالدورى المصرى منذ أن كان مديراً فنياً لوادى دجلة، كما تم طرح اسم مختار مختار المدير الفنى الحالى للإنتاج الحربى، وكذلك أحمد سامى المدير الفنى السابق لفريق النجوم وطلائع الجيش.

من جهة أخرى، تراجع عبدالظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى، عن الاستقالة التى تقدم بها صباح الخميس الماضى قبل مباراة الفريق أمام الأهلى، مبرراً ذلك لظروف أرسيه بسبب مرض والدته، ولكن تراجع السقا عقب الجلسة التى عقدها مجلس إدارة النادى مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى جلسة للم الشمل فى محاولة لعودة الاستقرار مرة أخرى داخل صفوف النادى البورسعيدى، فيما رصد مجلس الإدارة مكافآت إضافية للاعبين فى حال تحقيق الفوز على المقاولون العرب فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين مساء بعد غد «الخميس» ضمن مباريات الجولة الـ24 لبطولة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على أرض استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتل المصرى المركز الـ16 برصيد 21 نقطة.