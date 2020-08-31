شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفق مع «ساسى» على التجديد بعد دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، اتفاقه مع فرجانى ساسى، نجم خط وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على التجديد للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم، وذلك عقب الانتهاء من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وتم الاتفاق مع اللاعب، خلال الجلسة التى جمعته بأمير مرتضى فى وجود وكيله، على كافة التفاصيل المادية، الخاصة باستمرار فرجانى ساسى مع الزمالك لفترة جديدة، ونفى اللاعب التونسى الأنباء التى ترددت عن رغبته فى الرحيل عن الفريق بعدما تلقى العديد من العروض، على رأسها بيراميدز وأيضاً من أندية خليجية.

وأبدى ساسى رغبته فى الاستمرار مع الزمالك بشرط تقديره مادياً على اعتبار أنه أحد الأعمدة الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

من جهة أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق بعد الفوز الذى حققه اللاعبون على إنبى بهدف مقابل لا شىء، سجله محمود حمدى الونش، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأول «الأحد»، على أرض ملعب استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 23 لبطولة الدورى الممتاز، ليستعيد الفريق الثقة، وكذلك ذاكرة الانتصارات بعد الخسارة المفاجئة التى تعرض لها فى الجولة قبل الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 45 نقطة فى المركز الثالث خلف بيراميدز بفارق الأهداف.

فيما أربك طارق حامد حسابات الفرنسى بارتريس كارتيرون، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى، وتأكد غيابه عن مواجهة بيراميدز المرتقبة، يوم الخميس المقبل، فى صراع الحصول على المركز الثانى، وهو الأمر الذى شكل صداعا فى رأس الجهاز الفنى، والذى بدوره وضع العديد من السيناريوهات لتعويض غياب طارق حامد، من خلال الدفع بمحمد حسن بجوار فرجانى ساسى، أو أحمد سيد زيزو، وسيكون الخيار الأخير الدفع بيوسف أوباما لتعويض النقص العددى فى مركز خط الوسط.

فيما يخضع حازم إمام، لاعب الفريق، لاختبار طبى خلال الساعات المقبلة لمعرفة إمكانية لحاقه بمباراة بيراميدز، الخميس المقبل، وذلك بعدما غاب اللاعب عن مباراة إنبى بسبب الإصابة بشد فى العضلة الأمامية خلال الدقائق الأولى من مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، حيث يخشى الجهاز الفنى التعجل بالدفع باللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة، وعلى إثرها قد يخسر الفريق جهوده فى مباراة الرجاء المغربى، المقرر لها فى سبتمبر الجارى ضمن مباريات الدورى قبل النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

من جانبه، أبدى كارتيرون رضاه على أداء الفريق أمام إنبى، وأكد على أن لاعبيه قدموا مباراة جيدة أمام الفريق البترولى خلال شوطى المباراة، لافتا إلى أن الفوز جاء فى توقيت مناسب قبل مواجهة بيراميدز.

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