ارسنال يفسخ عقد مخيتاريان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

كشفت ادارة نادي آرسنال الإنكليزي عن فسخ تعاقدها مع اللاعب الأرميني ​هنريك مخيتاريان​ خلال الفترة الحالية.

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واتى بيان الغانرز على الشكل التالي: "مخيتاريان يرحل بعد إعارته التي استمرت هذا الموسم في إيطاليا، واتفقنا على إنهاء التعاقد بالتراضي، والسماح له بالانتقال بشكل دائم إلى روما".

وأضاف: "الجميع في آرسنال يشكرون مخيتاريان على مساهمته مع النادي، ونتمنى له التوفيق في مستقبله مع روما".

يذكر ان مخيتاريان انضم الى ​ارسنال​ من مانشستر يونايتد في شهر كانون الثاني 2018، وساهم في وصول الفريق لنهائي الدوري الأوروبي عام 2019، وسجل 9 أهداف وصنع 13 آخرين في جميع المسابقات.