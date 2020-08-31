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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارسنال يفسخ عقد مخيتاريان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
كشفت ادارة نادي آرسنال الإنكليزي عن فسخ تعاقدها مع اللاعب الأرميني هنريك مخيتاريان خلال الفترة الحالية.
واتى بيان الغانرز على الشكل التالي: "مخيتاريان يرحل بعد إعارته التي استمرت هذا الموسم في إيطاليا، واتفقنا على إنهاء التعاقد بالتراضي، والسماح له بالانتقال بشكل دائم إلى روما".
وأضاف: "الجميع في آرسنال يشكرون مخيتاريان على مساهمته مع النادي، ونتمنى له التوفيق في مستقبله مع روما".
يذكر ان مخيتاريان انضم الى ارسنال من مانشستر يونايتد في شهر كانون الثاني 2018، وساهم في وصول الفريق لنهائي الدوري الأوروبي عام 2019، وسجل 9 أهداف وصنع 13 آخرين في جميع المسابقات.
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