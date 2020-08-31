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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوفنتري : سعيد بالفرصة التي منحني اياها المدرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
عبر لاعب ويست هام يونايتد الشاب كونور كوفنتري عن سعادته بالفرصة التي منحه اياها المدير الفني للفريق دافيد مويس في مرحلة الاعداد للموسم الجديد.
وشارك كوفنتري في فوز فريقه امام إيبسويتش تاون (4-1) كما شارك في المباراة التي جمعت فريقه بنادي برينتفورد (2-1)
وقال كوفنتري في تصريحات للموقع الرسمي للمطارق:" اشعر بتحسن، من الجيد دائمًا اللعب في ملعب مثل هذا متى استطعت ، ومن الجيد الحصول على مزيد من الدقائق ضد فريق قوي. من الواضح أننا رأيناهم يحظون بموسم جيد في البطولة الموسم الماضي ، لذلك كان تمرينًا جيدًا". وتابع:" أشعر أنني أكثر من لاعب مهم منذ أن كنت على سبيل الإعارة ، وشخص ذو شأن أيضا. أنا سعيد حقًا بالحصول على الفرصة التي منحني إياها المدرب للتدريب كل يوم والحصول على وقت المباراة هذا. آمل أن أواصل الضغط وأجد مكاني في الفريق ".
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