شكرا لقرائتكم طولان: الزمالك علمني الإخلاص وطارق يحيي حمل قميص الأهلي في أحد المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حلمي طولان نجم الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لفريق إنبي، أنه يعشق نادي الزمالك وجماهيره، وأن هناك أشخاص داخل النادي يقوموا بصناعة الفتنة، وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية الـ"تي شيرت" الذي كنت أرتدية في مباراة الزمالك وإنبي بالأمس كان بدرجة النبيتي وليس الأحمر، وأن الكابتن طارق يحي الذي إنتقده أمس، كان بالفعل قد لعب بقميص النادي الأهلي الرسمي في إحدي المباريات".

وأكمل"من الطبيعي أن أنتقد إدارة الزمالك عندما يكون هناك أي وضع غير مناسب داخل النادي، وعندما يكون هناك نقاط إيجابية داخل الفريق أقوم بالتحدث بطريقة إيجابية مثلما حدث بعد مباراة الأمس وكانت هناك إشادة للاعبي الزمالك".

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وأردف"لابد أن تفرح جماهير الزمالك دائما بنجاح لاعبي الفريق السابقين في مجال التدريب لأن هذا ما يتم تربيته داخل الفريق، وهناك أخبار خاطئة ظهرت بالأمس بأنني قمت بالتعدي علي مصطفي محمد لاعب الزمالك وهذا لم يحدث مطلقا".

وأختتم"ما يحدث حاليا في الوسط الرياضي، سيتم القضاء عليه قريبا للغاية، لأن ما يحدث لا يمت لكرة القدم نهائيا".