شكرا لقرائتكم مخيتاريان يفسخ تعاقده مع أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين، إن الأرميني هنريخ مخيتاريان انضم إلى روما الإيطالي بعد فسخ عقده مع النادي اللندني.

ولعب مخيتاريان الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع روما بعد فترة سيئة امتدت 18 شهرا مع أرسنال الذي انضم إليه في يناير 2018 في صفقة تبادلية شهدت رحيل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد. وخلال الشهر الماضي توصل روما لاتفاق لتمديد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال أرسنال في بيان: مخيتاريان سيرحل بعد انتهاء إعارته لمدة موسم في إيطاليا. اتفقنا على فسخ عقده بالتراضي للسماح بانتقاله إلى روما بعقد دائم.

وأحرز مخيتاريان تسعة أهداف بالإضافة إلى ست تمريرات حاسمة في الموسم الماضي مع روما الذي احتل المركز الخامس في الدوري وتأهل للدوري الأوروبي