شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتقدم على الإسماعيلى 2-1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاتحاد السكندرى فى إنهاء الشوط الأول متقدمًا على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى تجمعهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز الاتحاد السكندرى هدفين فى 3 دقائق، من خلال رزاق سيسيه فى الدقيقة 10، وأحرز السيد سالم الهدف الثانى من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 من ركلة جزاء، وسجل الإسماعيلى أحمد أيمن من ركلة جزاء.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم وأحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش وأحمد مدبولي.

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الهجوم: بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي وشيلونجو.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم، محمود شعبان، محمود رزق، كريم الديب.

خط الوسط: رزاق سيسيه، أحمد دونجا، عُمر الميداني.

خط الهجوم: أحمد راشد، مروان عطية، عبدالغني محمد.