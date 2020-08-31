مصدر ببيراميدز: متمسكون باستمرار إسلام عيسى.. والاستغناء مشروط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو نادى بيراميدز باستمرار إسلام عيسى جناح الفريق، وعدم الاستغناء عن خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أن تم التعاقد مع رمضان صبحى جناح هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد أن فضل اللاعب الانتقال لصفوف الفريق السماوى عن الانضمام لفريق الأهلى الذى كان يرغب فى الحصول على خدمات رمضان بشكل نهائى عقب انتهاء فترة استعارته من النادى الإنجليزى.
وكشف مصدر مطلع ببيراميدز، عن أن الإدارة والجهاز الفن متمسكان باستمرار إسلام عيسى مع الفريق، نظرًا لإمكانياته وحاجة الفريق لخدماته، مشيرًا إلى إن فتح ملف رحيل اللاعب والاستغناء عنه متوقف على شرط وحيد، وهو أن يتلقى إسلام عيسى عرضًا مغريًا يدفع الإدارة لدراسة العرض وبحث إمكانية الاستغناء عن اللاعب من عدمه.
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