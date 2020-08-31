فيديو.. الاتحاد السكندرى يتقدم على الإسماعيلى بهدفين فى 3 دقائق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاتحاد السكندرى فى إحراز هدفين فى 3 دقائق، أمام الإسماعيلى، حيث أحرز الهدف الأول رزاق سيسيه فى الدقيقة 10، وأحرز محمد سالم الهدف الثانى من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 من ركلة جزاء، فى المباراة التى تجمعهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. الهدف الأول الهدف الثاني ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى. وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد مجدي. خط الدفاع: محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم وأحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش وأحمد مدبولي. Advertisements الهجوم: بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي وشيلونجو. وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: السيد سالم، محمود شعبان، محمود رزق، كريم الديب. خط الوسط: رزاق سيسيه، أحمد دونجا، عُمر الميداني. خط الهجوم: أحمد راشد، مروان عطية، عبدالغني محمد.

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