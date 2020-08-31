شكرا لقرائتكم خبر عن "مباريات المقاصة" على رأس اهتمامات الأهلي قبل الانتقالات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مسئولو النادي الأهلي الاستمرارية والثبات في المستوى قبل الدخول في مفاوضات رسمية لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، والذي ترغب الإدارة الحمراء في ضمه لتعويض رحيل رمضان صبحي والذي رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء اعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، ويقدم محمد إبراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد إبراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.

ويتبقى لمحمد إبراهيم سنة واحدة فى عقده مع المقاصة، وهو الأمر الذى سيقلل من طلبات ناديه بخصوص بيعه، كما أن المقاصة حصل على خدمات اللاعب بدون دفع أى أموال بعد استغناء الزمالك عن خدماته، ويجد الأهلى منافسة حاليًا من بيراميدز على خدمات محمد إبراهيم، حيث يرغب الأخير فى الظفر بخدمات إبراهيم لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد، وانضم محمد إبراهيم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجارى قادما من الزمالك.

وكلف مسئولو الأهلي أحد أعضاء الجهاز المعاون للسويسري رينيه فايلر بمتابعة مباريات مصر المقاصة المتبقية في بطولة الدوري العام، للوقوف على مستوى محمد ابراهيم بدقة، وتحديد امكانية الاستفادة منه من عدمها قبل الدخول في مفاوضات رسمية لضمه.