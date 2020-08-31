بالأرقام.. جون أنطوى عميد الأفارقة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، من أبرز اللاعبين الأفارقة فى صفوف الفريق السماوى وأحد الأعمدة الأساسية، كما أنه من أبرز اللاعبين فى الدورى المصرى بالوقت الحالى بشكل عام، لاسيما أنه من أكثر الأفارقة الذين أحرزوا أهدافًا فى "الإجيبشن ليج" على مدار مشاركاته مع أكثر من فريق، وهم مصر المقاصة والإسماعيلى والأهلى وبيراميدز.
جون أنطوى توج مع الأهلى بثلاث بطولات، حيث حصد لقب الدورى المصرى مرتين فى موسمى 2015 / 2016، و2016/ 2017، كما توج بكأس السوبر المصرى فى 2015 / 2016.
وشارك الغانى جون أنطوى مع الفرق المصرية فى 193 مباراة بالبطولات المختلفة، بواقع 160 مباراة فى الدورى، و18 فى الكأس، و10 فى الكونفدرالية، و4 دورى أبطال أفريقيا، ومباراة كأس السوبر المصرى.
وأحرز أنطوى 92 هدفا، بواقع 71 فى بطولة الدورى، و14 هدفا فى الكأس، و4 فى الكونفدرالية، و3 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا، وصنع 24 هدفا، وتلقى 14 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء حتى الآن.
وعاش أنطوى أفضل فتراته فى الدورى المصرى مع المقاصة، بعدما سجل 37 هدفًا خلال عامين ونصف، أما تجربته مع الأهلى لم تنجح حيث سجل 3 أهداف فقط بالدورى فى عام ونصف.
بدأ جون أنطوى، مشواره مع الدراويش فى موسم 2012-2013، وأحرز خلاله 5 أهداف، وفى موسم 2013-2014، حصل اللاعب الغانى على لقب هداف الدورى برصيد 12 هدفًا بفارق هدفين عن عمرو جمال لاعب الأهلي.
وسجل أنطوى 12 هدفًا مع الإسماعيلى فى موسم 2014-2015، قبل أن يرحل بعدها للاحتراف فى الشباب السعودى لمدة 6 أشهر، ليعود بعدها من جديد للدورى فى موسم 2015-2016، عندما انتقل لصفوف الأهلى وسجل هدفين فقط.
فى موسم 2016-2017، لعب فى البداية مع الأهلى وأحرز هدفًا، قبل الانتقال للمقاصة فى الميركاتو الشتوي، وسجل 10 أهداف مع الفريق الفيومي.
وبدأ أنطوى مسيرة التألق مع المقاصة فى موسم 2017-2018 بعدما سجل 16 هدفًا، بجانب 11 هدفًا فى الموسم الماضى 2018-2019.
وأصبح أنطوي الهداف التاريخى للمقاصة فى الدورى المصرى بعد تجاوز الثنائى نانا بوكو وأحمد الشيخ، وانتقل جون أنطوى فى بداية الموسم الحالى لصفوف بيراميدز.
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