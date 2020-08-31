شكرا لقرائتكم خبر عن هيما يتقدم للمقاصة بهدف على حساب الحدود بالشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مصر المقاصة فى إنهاء الشوط الأول متفوقًا على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء أحرزه محمد إبراهيم فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى المباراة المقامة بينهما باستاد المكس ضمن فعاليات الجولة الـ23 للدورى.

أحرز هدف المقاصة محمد إبراهيم من ركلة الجزاء فى الدقيقة 48 بعد اللجوء لتقنية الفار التى مالت لصالح أبناء الفيوم.

جاءت أحداث الشوط سريعة من جانب لاعبو المقاصة الذين نجحوا فى السيطرة على مجريات الشوط الاول بفضل تحركات محمد إبراهيم وريكو وشيمس بيكلى ومن امامهم عمرو مرعى وأضاعوا العديد من الفرص السهلة وألغى حكم المباراة محمد عادل هدفا لصالحهم بداعى التسلل على أحمد عبد العزيز مودى فى الدقيقة 35 .

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: حسني فتحي وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد

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خط الوسط: أحمد محسن وصلاح ريكو ومحمد توني ومحمد إبراهيم

الهجوم: شميلس بيكلي وعمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وباولن فوافي وأودو موسيس وصلاح أمين.

يدخل المقاصة المباراة برصيد 23 نقطة ويحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.‎