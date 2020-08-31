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كارتيرون يوجه رسالة لأوباما وبن شرقى وأبو جبل فى تدريبات الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع يوسف أوباما وأشرف بن شرقى، لاعبى الفريق الأبيض بعد الانتهاء من التدريبات الاستشفائية اليوم بملعب النادى وذلك من أجل توجيه رسالة دعم وإشادة للثنائى، حيث أكد كارتيرون لأوباما على أنه عنصر أساسى دائمًا فى حساباته الفنية وعليه عدم الالتفات لأى انتقادات لحاجة الفريق لكامل تركيزه وأنه من الطبيعى أن يعانى أى لاعب من الإجهاد، كما وجه المدرب الفرنسى رسالة للمغربى بن شرقى بضرورة استمراره فى الأداء الهجومى المميز الذى يقدمه مع الفريق حيث أن عليه دورًا كبيرًا خلال مباراة بيراميدز المقبلة.

بينما توجه كارتيرون لمحمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، بعد الانتهاء من تدريباته مع بقية الحراس من أجل توجيه بعض التعليمات الخاصة له وأهمية دوره فى توجيه التعليمات لزملائه فى خط الدفاع أثناء المباريات، كما وجه له الإشادة على تطور مستواه فى نهاية الحديث معه.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام بيراميدز التى ستجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل، حيث يرغب الأبيض فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6  لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، واعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.

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