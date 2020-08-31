شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع التخطيط لمناقشة صفقات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، إجتماع مع لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح خلال الساعات المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات التي تخص الفريق أبرزها الصفقات الجديدة التي تم ترشيحها للانضمام لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتظر أن يستعرض الخطيب السير الذاتية للاعبين الذين وضع الإختيار عليهم للانضمام للاهلى وذلك بهدف إنتقاء أفضل العناصر التي تضيف للفريق،بجانب مناقشة موضوع عودة المعارين بهدف الإستفادة بأبناء النادى لتعديم الفريق لانهاء أزمة النقص العددى التي يعانى منها الفريق لظروف الإصابات الطويلة التي تضرب الفريق والإيقافات لرغبة المسؤولين في النادى ضخ دماء جديدة تستطيع المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق في الموسم الجديد.

كما يناقش رئيس النادى أزمة مسحات كورونا بعد قرار اتحاد الكرة بوقف تحمل قيمة المسحات للفرق ما وضع الأهلى في ورطة بسبب التكلفة العالية لكل مسحة فضلا عن عدم دقة تحليل الدم التي أظهرت عدم دقتها ووقع فيها بعض الأندية مؤخرًا.