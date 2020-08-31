شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط توجل التحقيق مع منصور ونجله والقيعي وحلبيه إلى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري، تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا له اليوم، الاثنين، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وموقف المحالين من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية ومدربي بعض فرق الدوري بسبب الإساءات والاتهامات التي وجهت للاتحاد ولجانه.
وتقرر أن يكون اجتماع لجنة الانضباط يوم الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد لمناقشة الموقف وإعلان القرارات النهائية.
وتلقت اللجنة عدة طلبات إحالة لها بحق عدد الشخصيات الرياضية وهم، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وفرج عامر رئيس نادي سموحة، وسمير حلبية رئيس النادي المصري، وطارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وعدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، وسعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك، وخالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، وطارق العشري المدير الفني للنادي المصري، وطارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، ومحمد الخولي نائب رئيس المصري، وعضو المجلس عدنان حلبية.
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