«زيزو وجنش» راحة من التدريبات بإذن الجهاز الفني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل أحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرحيم «جنش» لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. ومن المقرر أن ينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل. ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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