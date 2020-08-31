شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريباته صباح الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض الفريق تدريباته في التاسعة والنصف صباح غد الثلاثاء في إطار الاستعدادات لمباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك أمس الأحد على فريق إنبي بهدف دون رد سجله محمود حمدي الونش، في اطار الجولة 23 من الدوري الممتاز لكرة القدم.