شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» و«فيدرر» يعارضان خطوة «ديوكوفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا الإسبانى رافائيل نادال، المُصنَّف الثانى عالميًا بين لاعبى التنس المحترفين، إلى الاتحاد فى عالم التنس، فى إشارة إلى عدم تقبله سعى الصربى نوفاك ديوكوفيتش لإنشاء اتحاد موازٍ للاعبى التنس خارج أعضاء رابطة التنس المحترفين.

وقال «نادال»، عبر «تويتر»، ردًا على «ديوكوفيتش»، المصنف الأول عالميًا: «العالم يعيش وضعًا صعبًا ومعقدًا. أعتقد شخصيًا أن هذا الوقت هو وقت العمل معًا فى الاتجاه نفسه. إنه وقت الوحدة وليس الانفصال

وأضاف: «إنها لحظات يمكن تحقيق أشياء عظيمة فيها مادام عالم التنس متحدًا. الجميع، اللاعبون، مُنظِّمو البطولات والحكومات، عليهم العمل معًا. لدينا مشكلة ضخمة، والانفصال قطعًا ليس الحل

وعقب تغريدة «نادال»، نشر السويسرى روجيه فيدرر تغريدة هو الآخر أبدى فيها دعمه للاعب الإسبانى قائلًا: «أتفق مع (نادال). إنها أوقات صعبة مليئة بالتحديات، لكننى أعتقد أنه من الضرورى لنا أن نكون متحدين كلاعبين وكرياضة لتمهيد الطريق الأفضل للمضى قدمًا

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على جانب آخر، أكد الروسى دانييل ميدفيديف، أنه يشعر بـ«الأمان الشديد» فى بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام، التى تنطلق بعد تفشى جائحة كورونا، والتى تشهد غياب عدد من النجوم بداعى الوضع الصحى فى الولايات المتحدة.

وأكد «ميدفيديف»، فى مؤتمر صحفى عن بُعد قبل يومين من انطلاق البطولة: «حقيقة الأمر أننى أشعر بأمان هنا، وأعتقد أن الإصابة بالعدوى هنا ستكون صعبة للغاية». وحول نظام تباعد وعزل اللاعبين ومساعديهم، والذى وضعه الاتحاد الأمريكى للتنس، قال: «أعتقد أنه جيد

وتابع اللاعب، الذى خسر نهائى النسخة الماضية أمام الإسبانى رافائيل نادال: «سنرى كيف ستكون الأمور فى بطولات أخرى، ولكنى أعتقد أن الجميع يقوم بعمل طيب للغاية هنا»، كما تطرق المصنف الخامس عالميًا إلى الحديث حول النهائى أمام «نادال» فى العام الماضى، وكيف كانت المباراة متكافئة بينهما، حتى إن البعض اعتبرها إحدى أفضل المباريات فى تاريخ اللعبة.

وقال فى هذا الصدد: «بالطبع كانت مباراة مذهلة، النهائى الوحيد لى فى بطولات الجراند سلام".