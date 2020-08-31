شكرا لقرائتكم خبر عن «بيرلو» يحاول إقناع «دجيكو» بالانتقال إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرغب أندريا بيرلو، المدير الفنى الجديد ليوفنتوس، في تعزيز صفوف فريقه بمهاجم جديد بدلا من جونزالو هيجواين الذي يستعد لمغادرة السيدة العجوز في الأيام المقبلة.

وكان بيرلو قد أبلغ هيجواين رسميًا بخروجه من خططه للموسم الجديد، ويسعى المدرب لضم مهاجم آخر في الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» أن بيرلو حمل على عاتقه فرصة إعطاء فريقه دفعة حاسمة، حيث أجرى مكالمة هاتفية مع البوسنى إيدين دجيكو مهاجم روما، لحثه على الانضمام ليوفنتوس.

وأضافت أن بيرلو أبدى رضاه عن مستويات المهاجم البوسنى في المكالمة، وشرح له أنه يعتبره عنصرًا أساسيًا حيث يريده ليلعب دورًا محوريًا بتشكيلة الفريق في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن دجيكو يشعر بالإطراء الشديد لاهتمام يوفنتوس، لكنه في نفس الوقت كان لديه بعض الشكوك حول القيادة الجديدة لليوفى، إلا أن مكالمة بيرلو لعبت دورًا في إقناعه.

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ونوهت بأن دجيكو الآن يعرف أن انتقاله لتورينو من شأنه أن يكمل قسمًا هجوميًا على أعلى مستوى خاصة مع وجود ديبالا ورونالدو.

وختمت بأن دجيكو يرتبط بعقد مع روما ينتهى في صيف 2022، إلا أنه إذا أبدى رغبته في الرحيل، فإن روما مستعد للجلوس والتفاوض مع من يريد ضمه. في سياق آخر، يدرس نادى يوفنتوس بعناية عملية استرداد المهاجم الإيطالى الشاب مويس كين من نادى إيفرتون الإنجليزى بعد عام واحد فقط من انتقاله لفريق الدورى الإنجليزى.

أصبح كين الآن قريبا للغاية من العودة إلى الفريق الأبيض والأسود، حيث يحتاج فريق المدرب أندريا بيرلو خيارات مختلفة في خط الهجوم قبل انطلاقة الموسم الجديد.

وحسب صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن هناك خيارين لدى اليوفى لاسترداد كين من جديد، وتشمل الصيغة الأولى استعارة اللاعب لمدة عامين مع وجود بند يُلزم النادى الإيطالى بدفع مبلغ معين بنهاية فترة الإعارة لشراء بطاقة اللاعب بشكلٍ نهائى.

أما الخيار الثانى لدى إدارة يوفنتوس والمدير الرياضى فابيو باراتيتشى هو أن يتم شراء اللاعب بشكلٍ مباشر عن طريق إدخال أحد اللاعبين في الصفقة.