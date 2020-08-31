شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة لكارتيرون مع أوباما وبن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع يوسف أوباما وأشرف بن شرقي لاعبي الفريق بعد الانتهاء من التدريبات الاستشفائية اليوم بملعب النادي وذلك من أجل توجيه رسالة دعم وإشادة للثنائي.

حيث أكد كارتيرون لأوباما على أنه عنصر أساسي دائما في حساباته الفنية وعليه عدم الالتفات لأي انتقادات لحاجة الفريق لكامل تركيزه وأنه من الطبيعي أن يعاني أي لاعب من الإجهاد.

كما وجه كارتيرون رسالة لبن شرقي بضرورة استمراره في الأداء الهجومي المميز الذي يقدمه مع الفريق حيث ان عليه دورا كبيرا خلال مباراة بيراميدز المقبلة.