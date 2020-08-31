شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعطي بعض النصائح لـ«أبوجبل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الزمالك، بعض النصائح لمحمد أبوجبل حارس الفريق، بعد الانتهاء من تدريباته مع بقية الحراس.
وتوجه كارتيرون إلى الحارس من أجل توجيه بعض التعليمات الخاصة له وأهمية دوره في توجيه التعليمات لزملائه في خط الدفاع أثناء المباريات، كما وجه له الإشادة على تطور مستواه في نهاية الحديث معه. ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
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