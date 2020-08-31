شكرا لقرائتكم خبر عن حسن وحازم يواصلان التأهيل في الجيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استمر حازم إمام ومحمد حسن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

و يخضع الثنائي لتدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم بسبب الإصابة، حيث يعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية ويعاني محمد حسن من شد في العضلة الخلفية.

ويحاول الجهاز الطبي تجهيز الثنائي بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة للفريق .

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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