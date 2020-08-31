شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبي الزمالك في ختام المران والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة فنية قوية خلال مران الفريق اليوم بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسي أمام إنبي أمس.
حيث قام الجهاز الفني بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وعمل تقسيمة شهدت تألق شيكابالا ومصطفى فتحي وحسام أشرف وعمر السعيد.
وأشرف أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف على التقسيمة الفنية، في حين تولى كارتيرون قيادة التدريبات التأهيلية للاعبين الأساسيين برفقة مدربي الأحمال والتأهيل.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
98,727
-
تعافي
72,120
-
وفيات
5,399
كانت هذه تفاصيل خبر تقسيمة قوية للاعبي الزمالك في ختام المران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.