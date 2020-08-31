شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية للاعبي الزمالك في ختام المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة فنية قوية خلال مران الفريق اليوم بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسي أمام إنبي أمس.

حيث قام الجهاز الفني بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وعمل تقسيمة شهدت تألق شيكابالا ومصطفى فتحي وحسام أشرف وعمر السعيد.



وأشرف أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف على التقسيمة الفنية، في حين تولى كارتيرون قيادة التدريبات التأهيلية للاعبين الأساسيين برفقة مدربي الأحمال والتأهيل.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.