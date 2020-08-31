الكشف عن قيمة عودة راكيتيتش إلى إشبيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

كشفت تقارير صحفية تفاصيل صفقة انتقال لاعب ​برشلونة​، ​إيفان راكيتيتش​، إلى ​إشبيلية​ المالية في الميركاتو الصيفي.

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وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن برشلونة وإشبيلية توصلا لإتفاق بموافقة راكيتيتش، للعودة إلى ناديه القديم.

وأوضحت أن المتغيرات قد تصل إلى 8 ملايين يورو من خلال الرسوم والمكافآت، إذا تأهل إشبيلية إلى الدوري الأوروبي أو دوري أبطال أوروبا في العامين المقبلين.

وختمت الصحيفة أن النادي الكتالوني سيحصل على نحو 20 مليون يورو، كإجمالي صفقة انتقال راكيتيتش إلى إشبيلية بطل الدوري الأوروبي.