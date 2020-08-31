وينتربيرن يطالب ارسنال بالابقاء على لاكازيت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

طالب لاعب ​ارسنال​ السابق ​نايجل وينتربيرن​ المدرب ​مايكل ارتيتا​ الاحتفاظ بالمهاجم الفرنسي ​الكسندر لاكازيت​.



وقال وينتربيرن في تصريحات صحفية:" "لقد تم وصفه بأنه شخص يمكن استخدامه كطعم لمحاولة جلب بعض المال ، لكنني ذكرت طوال الوقت أن لاكازيت هو لاعب أحبه حقًا ، وأعتقد المهاجم الوحيد في آرسنال الذي يربط المسرحية بشكل أفضل من أي شخص آخر في النادي ".

وتابع:" سأصاب بخيبة أمل إذا كان سيغادر هذا الصيف ، ولكن قد يكون أرتيتا يخطط لتعديل أسلوب لعب أرسنال وإذا تمكنوا من تأمين تمديد عقد أوباميانغ ، فربما يشعر كما لو كان لديه تغطية كافية في هذا الدور مما سيسمح له بيع لاكازيت استرداد بعض المال".