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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وينتربيرن يطالب ارسنال بالابقاء على لاكازيت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
طالب لاعب ارسنال السابق نايجل وينتربيرن المدرب مايكل ارتيتا الاحتفاظ بالمهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت.
وقال وينتربيرن في تصريحات صحفية:" "لقد تم وصفه بأنه شخص يمكن استخدامه كطعم لمحاولة جلب بعض المال ، لكنني ذكرت طوال الوقت أن لاكازيت هو لاعب أحبه حقًا ، وأعتقد المهاجم الوحيد في آرسنال الذي يربط المسرحية بشكل أفضل من أي شخص آخر في النادي ".
وتابع:" سأصاب بخيبة أمل إذا كان سيغادر هذا الصيف ، ولكن قد يكون أرتيتا يخطط لتعديل أسلوب لعب أرسنال وإذا تمكنوا من تأمين تمديد عقد أوباميانغ ، فربما يشعر كما لو كان لديه تغطية كافية في هذا الدور مما سيسمح له بيع لاكازيت استرداد بعض المال".
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