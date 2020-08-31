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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دوبرافكا: اصابتي فاجأت الطاقم الفني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
اعترف حارس مرمى نيوكاسل يونايتد مارتن دوبرافكا ان اصابته الجديدة قد فاجأت الطاقم الفني في النادي.
وقال دوبرافكا في تصريحات صحفية:" لقد فوجئ كلاهما عندما أخبرتهما كيف حدث ذلك، لكنهم اعتبروا ذلك أمرا مفروغا منه".
وتابع:" من الواضح للجميع أن التوقيت ليس مثاليًا ، لأنه بالإضافة إلى بداية الدوري ، سأخسر أيضًا المباراة المنتظرة في دوري الامم أمام جمهورية التشيك ، لكن لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك".
وواصل:" أنا سعيد فقط لكوني متفائلا. آمل أن يكون على حق، سنرى ، لا أريد أن أستبق نفسي".
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