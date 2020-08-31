دوبرافكا: اصابتي فاجأت الطاقم الفني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

اعترف حارس مرمى نيوكاسل يونايتد ​مارتن دوبرافكا​ ان اصابته الجديدة قد فاجأت الطاقم الفني في النادي.

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وقال دوبرافكا في تصريحات صحفية:" لقد فوجئ كلاهما عندما أخبرتهما كيف حدث ذلك، لكنهم اعتبروا ذلك أمرا مفروغا منه".

وتابع:" من الواضح للجميع أن التوقيت ليس مثاليًا ، لأنه بالإضافة إلى بداية الدوري ، سأخسر أيضًا المباراة المنتظرة في دوري الامم أمام جمهورية التشيك ، لكن لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك".

وواصل:" أنا سعيد فقط لكوني متفائلا. آمل أن يكون على حق، سنرى ، لا أريد أن أستبق نفسي".