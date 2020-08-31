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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ايقاف مدرب الهلال لمباراتين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
اعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قرار إيقاف الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال لمباراتين وتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال.
واتى هذا القرار نظير الإساءة لمسؤول مباراة فريقه أمام الفيصلي بالجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأكدت اللجنة أن قرارها غير قابل للاستئناف.
وكانت المباراة التي انتهت بفوز الهلال على الفيصلي بهدفين نظيفين، قد شهدت انفعالا كبيرا وواضحا من جانب المدرب لوشيسكو على قرارات الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، وتعرض للطرد خلالها.
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