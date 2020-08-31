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ايقاف مدرب الهلال لمباراتين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

اعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في ​الاتحاد السعودي لكرة القدم​ عن قرار إيقاف الروماني ​رازفان لوشيسكو​ مدرب ​الهلال​ لمباراتين وتغريمه بمبلغ 20 ألف ريال.

واتى هذا القرار نظير الإساءة لمسؤول مباراة فريقه أمام الفيصلي بالجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير للمحترفين، وأكدت اللجنة أن قرارها غير قابل للاستئناف.

وكانت المباراة التي انتهت بفوز الهلال على الفيصلي بهدفين نظيفين، قد شهدت انفعالا كبيرا وواضحا من جانب المدرب لوشيسكو على قرارات الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، وتعرض للطرد خلالها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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