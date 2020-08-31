احتفال خاص بالشلهوب في ختام دوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد زملاء قائد فريق الهلال محمد الشهلوب (39 عاما) لإقامة احتفالية مصغرة باللاعب، في المباراة الأخيرة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الشباب، والتي ستشهد تتويج الفريق باللقب رسميا بعد أن حسمه قبل جولتين على نهاية المسابقة، وذلك بدعم من مجلس الإدارة. وأشارت مصادر إلى أن الموسم الحالي سيكون الأخير للشلهوب كلاعب بعد مسيرة طويلة مثل خلالها الفريق الأول 20 عاما متواصلة بجانب تمثيل المنتخبات الوطنية. وسبق أن تكفل رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بمهرجان اعتزال للشلهوب أمام فريق عالمي. ويعتز محمد الشلهوب بلقب «الصويصة» الذي ناداه به في أحد الأيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله) خلال تتويج سابق للهلال. التحق ببراعم الهلال عام 1993، ثم صعد لفريق الناشئين ومنه لفريق الشباب.

صعد للفريق الأول بداية عام 2000.

أكثر لاعب سعودي تحقيقا للألقاب بواقع 33 بطولة مع ناديه الهلال.

يزيد عدد بطولاته مع الهلال عن زميليه السابقين يوسف الثنيان وسامي الجابر، بفارق 7 بطولات.

سجل أول أهدافه في مرمى الاتحاد.

حقق في أول موسم له مع الهلال بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد وكأس المؤسس.

حقق لقب هداف دوري المحترفين موسم 2009 ـــ 2010 برصيد 12 هدفا.

أول مشاركة له مع المنتخب في 17 أكتوبر 2000 ضد قطر بكأس آسيا.

مثل المنتخب في كأس العالم 2006 بألمانيا وغادره بعد أول مبارة لوفاة والدته.

أكثر لاعب سعودي يحقق بطولة الدوري المحلي مع ناد واحد برصيد 8 بطولات بالتساوي مع محمد نور الذي حقق هذا الرقم مع ناديي الاتحاد والنصر.

لم يحصل على أي بطاقة حمراء طيلة مشواره الكروي.

سجل 24 هدفا للمنتخب الأول.

شارك في 118 مباراة مع المنتخب (ودية ورسمية).

اختير سادس أفضل لاعب بين أفضل نجوم العالم الناشئين في 2001.

حقق 33 بطولة مع الهلال بينها الدوري 8 مرات وكأس ولي العهد 11 مرة، وكأس الملك مرتين.

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