لوشيسكو لا يمانع الاستمرار مع الهلال بمزايا جديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو رغبته في تجديد عقده لموسم آخر مع الهلال وبمزايا مالية جديدة بعد الإنجازات التي حققها مع الفريق بتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا وبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتبلغ قيمة عقد المدرب السنوي مليوني يورو بخلاف المكافآت المخصصة للبطولات. وقال لوشيسكو إنه لن يختلف مع الهلال في الناحية المادية. وأكد لوشيسكو أنه لم يحتفل كثيرا مع أقرانه بعد أن حسم فريقه اللقب رقم 16 في الدوري عقب تغلبه في الجولة الماضية على فريق الحزم 4-1 نظرا لمغادرته إلى المطار لاستقبال عائلته التي شاركته فرحة تحقيق اللقب الثاني له مع الهلال. وأكد لوشيسكو لصحيفة.gsp.ro الرومانية أنه رسم الخطط والاستراتيجيات لتقليل المخاطر البدنية للاعبين خاصة أن النشاط عاد بعد توقف طويل زاد عن 4 أشهر بسبب جائحة كورونا . وعن إمكانية إقامة رحلة استجمام برومانيا بعد تحقيق اللقب أجاب «لا أعتقد أن يتم ذلك في الوقت الراهن نظرا لظروف جائحة كورونا الحالية التي تتطلب الحجر الصحي لدى عودتي، وربما تتحسن الأحوال والظروف في قادم الأيام وتصبح حركة النقل دون قيود». وبين أن بقاءه بالرياض خلال فترة الحجر الصحي كانت مفيدة في عمله وفي قربه من اللاعبين والوقوف على تحضيراتهم عن قرب.

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