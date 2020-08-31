التعادل خسارة في الجولة الـ29

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ففي ظل نظام اعتماد 3 نقاط للفوز ونقطة للتعادل، بات التعادل أشبه بالخسارة فعليا لعدد من الفرق مع تبقي جولتين أخيرتين من الدوري، فيما يتطلب البقاء الوصول إلى النقطة الـ35 وهو أقصى ما يمكن الوصول إليه من الفريق صاحب المركز الـ 14، علما أن العدالة استسلم من الجولة الماضية وهبط رسميا لدوري الدرجة الأولى.
ويلاحق شبح الهبوط، الفرق التي تحتل المراكز من العاشر وحتى الـ15، وهو ما سيشعل المنافسة بينها في المباراتين المتبقيتين لكل منهما.
وكما فصلت مواجهات الجولة الـ28 في تسمية الهلال بطلا والنصر ثانيا، والعدالة أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى، لا تزال لعبة الكراسي مستمرة أيضا بين المتنافسين على المقعد الآسيوي المتبقي، حيث لاحقه 5 فرق هي: الأهلي (الثالث) والوحدة (الرابع) والفيصلي (الخامس) والرائد (السادس) والاتفاق (السابع)، والأخير اقتحم السباق في الأمتار الأخيرة.
في المقابل، ضعفت حظوظ الشباب الثامن في المنافسة على مقعد آسيوي.
النقطة الـ35 طوق النجاة من الهبوط
- الحزم: المركز الـ15 برصيد 27 نقطة، وفوزه في مواجهتيه المهمتين أمام الشباب والوحدة سيرفع رصيده إلى 33 نقطة فقط، وقد يبقى حال تعثر منافسيه.
- الفيحاء: المركز الـ14 برصيد 29 نقطة، يحتاج للفوز في المباراتين المتبقيتين أمام العدالة الهابط والتعاون منافسه على البقاء ليصل إلى النقطة الـ35.
- ضمك: المركز الـ13 برصيد 29 نقطة، يحتاج للفوز في اللقاءين المتبقيين أمام الاتفاق والفتح منافسه على الهبوط، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة.
- الفتح: المركز الـ12 برصيد 30 نقطة، يحتاج إلى 5 نقاط من مباراتيه أمام منافسيه على البقاء التعاون وضمك وهو أمر صعب، فالفوز يمنحه 3 نقاط والتعادل نقطة واحدة، ليصبح بحاجة إلى الفوز في المباراتين.
- الاتحاد: المركز الـ11 برصيد 31 نقطة، يحتاج إلى تعادل وفوز (4 نقاط) من مواجهتيه أمام النصر والعدالة الهابط.
- التعاون: المركز العاشر برصيد 32 نقطة، يحتاج إلى 3 نقاط من مباراتيه المتبقيتين أمام منافسيه على البقاء، الفتح والفيحاء.
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