التعادل خسارة في الجولة الـ29

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قد يكون فريقا الاتحاد والتعاون الوحيدين اللذين سيستفيدان من نقطة التعادل عندما يخوضان مباراتيهما في الجولة الـ29 المقبلة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما لن تستفيد الفرق الأخرى المتصارعة على البقاء، من التعادل حال حدوثه.

ففي ظل نظام اعتماد 3 نقاط للفوز ونقطة للتعادل، بات التعادل أشبه بالخسارة فعليا لعدد من الفرق مع تبقي جولتين أخيرتين من الدوري، فيما يتطلب البقاء الوصول إلى النقطة الـ35 وهو أقصى ما يمكن الوصول إليه من الفريق صاحب المركز الـ 14، علما أن العدالة استسلم من الجولة الماضية وهبط رسميا لدوري الدرجة الأولى.

ويلاحق شبح الهبوط، الفرق التي تحتل المراكز من العاشر وحتى الـ15، وهو ما سيشعل المنافسة بينها في المباراتين المتبقيتين لكل منهما.

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وكما فصلت مواجهات الجولة الـ28 في تسمية الهلال بطلا والنصر ثانيا، والعدالة أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى، لا تزال لعبة الكراسي مستمرة أيضا بين المتنافسين على المقعد الآسيوي المتبقي، حيث لاحقه 5 فرق هي: الأهلي (الثالث) والوحدة (الرابع) والفيصلي (الخامس) والرائد (السادس) والاتفاق (السابع)، والأخير اقتحم السباق في الأمتار الأخيرة.

في المقابل، ضعفت حظوظ الشباب الثامن في المنافسة على مقعد آسيوي.

النقطة الـ35 طوق النجاة من الهبوط