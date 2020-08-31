تدشين المدينة الرياضية في نجران باسم هذلول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي أمس، المدينة الرياضية بمنطقة نجران، والتي أطلق عليها اسم الأمير هذلول بن عبدالعزيز تقديرا لجهوده (رحمه الله) في خدمة الرياضة والرياضيين.

وأعرب أمير المنطقة في كلمته خلال حفل الافتتاح، عن عظيم الشكر وجليل الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد على كريم الدعم، وسخاء الرعاية.

المسبح الخاص بالمدينة الرياضية

وقال «الرياضة واحدة من مرتكزات رؤية المملكة 2030، إذ يعول عليها في بناء مجتمع حيوي وبيئة عامرة، اليوم يتجلى مشهد حي نحو هذه الرؤية، ومعلم من معالم التنمية».

ونوه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بالاسم الذي تحمله هذه المدينة، مؤكدا أنها تشرفت بأن تحمل اسم الأمير هذلول لتبقى مآثره حية على أبرز المعالم الرياضية الحديثة، وفاء بما قدمه للرياضة السعودية.

كما قدم أمير المنطقة شكره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ولمنسوبي الوزارة، ومكتبها بالمنطقة، ولكل الرياضيين على ما يقدمونه للمنطقة، في سبيل إسعاد مجتمعها الكريم.

من جانبه، أعرب وزير الرياضة عن سعادته بزيارة المنطقة، وقال «تزداد سعادتي بما لمسته من حرص أمير المنطقة، واهتمام أبناء المنطقة بتفعيل المناشط الرياضية لمختلف الرياضات، والسعي نحو نشرها وتنوعها، وهو أمر يبهج كل محب للرياضة وكل طامح لخدمة وطنه من خلاله».

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وأضاف «نجتمع هنا من أجل تدشين واحدة من المنشآت الرياضية التي ستسهم في تطوير ممارسة الرياضة، ومنح الفرصة لزيادة الممارسين الرياضيين بمختلف الألعاب والأنشطة، فهذه المنشأة التي تفتح أبوابها في هذه المنطقة الغالية تجسد الدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وهو دعم نشهده في كل يوم ونلمسه في كل جزء من الوطن إيمانا بأهمية المنشآت الرياضية ودورها الحيوي في تنمية المجتمع وتحفيزه لتكون الرياضة جزءا من الحياة اليومية».

وأوضح أن هذه المدينة سوف تكون متاحة لكل الرياضيين ولكل محبي الرياضة والموهوبين والباحثين عن صقل مواهبهم.

ملعب لنادي نجران

وجه الأمير عبدالعزيز بن تركي بإضافة ملعب رديف آخر في مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، على أن يخصص هذا الملعب لنادي نجران، كما وجه أيضا بإضافة ملعب رديف جديد بمقر منشأة نادي الأخدود.

مدينة الأمير هذلول الرياضية بنجران

ويأتي ذلك دعما للحركة الرياضية بالمنطقة في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده القطاع الرياضي بالمملكة من القيادة الرشيدة، ولتوفير المناخ الملائم لناديي نجران والأخدود، ليتسنى لهما إقامة تدريباتهما في ملاعب جديدة وحديثة معدة وفق أحدث المعايير والشروط.

محتويات مدينة الأمير هذلول الرياضية: