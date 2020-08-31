اتحاد البولو يوقع اتفاقية تصميم كأس المحترفين

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ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للاتحاد فيصل بن دويس، والمدير العام للشركة الأمير منصور بن سعد، بحضور نائب رئيس الاتحاد فهد أبونيان، وعضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات المحلية والدولية ماجد الغسلان، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.
وستنفذ الشركة كأس بطولة البولو _ باكورة البطولات المحلية للاتحاد _التي ستقام في نهاية سبتمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90.
ومن أبرز تصاميم الشركة كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر، والسوبر السعودي المصري، إضافة إلى أوسمة ملوك المملكة العربية السعودية.
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